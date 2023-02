Fátima Lopes fala do namorado na televisão Em direto, até mandou beijinho para a sogra.

Fátima Lopes

Foto: Sérgio Lemos

01:30

Apesar de reservada no que toca à vida pessoal, Fátima Lopes falou finalmente sobre o romance com o político Jorge Cristino. E fê-lo no seu programa, ‘Caixa Mágica’, da SIC, ao receber Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara da Figueira da Foz.



"A família do meu companheiro é da Figueira", começou por dizer. Depois, acabou por saudar a mãe do namorado em direto: "Aliás, a esta hora a minha sogra está a ver religiosamente o programa, um beijinho para ela."

