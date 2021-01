Fátima Lopes fartou-se de ser humilhada na TVI

Ao fim de mais de uma década ao serviço da TVI,considerou que merecia mais do que lhe estavam a dar e fez valer a sua voz.A apresentadora, de 51 anos, começou a sentir-se insatisfeita com a sua situação profissional, perante o investimento em novos rostos ou mesmo valorizando outros que já estavam na estação.Inconformada, recorreu aos seus advogados para renegociarem o seu contrato, que ia ser prolongado em breve. Mas a TVI não esteve disponível para aceitar as suas propostas., revelou à ‘Vidas’ uma fonte próxima da apresentadora, explicando que o ordenado também foi um bloqueio nas negociações.Recorde-se que a sua saída da TVI, há uma semana, aconteceu no seguimento da renovação do seu contrato de trabalho. Há um ano, quando estava na mesma situação, aceitou passar de ordenado de 30 mil euros para 18 mil.O antigo rosto do programa ‘A Tarde É Sua’ começou a sentir-se descontente quando foi informada por Cristina Ferreira que ia deixar as tarde do canal para dar lugar a Manuel Luís Goucha, anunciado pela diretora de Entretenimento como o trunfo para ganhar na guerra das audiências à concorrente Júlia Pinheiro. No entanto, tudo se agravou nas últimas semanas., concluiu a fonte.Agora, com a decisão tomada e com a "convicção de dever cumprido", como disse no comunicado que partilhou com os seguidores, mostra-se tranquila para enfrentar o futuro.