Fátima Lopes fecha novo contrato após saída da TVI

Apresentadora saiu da estação de Queluz de Baixo no início do ano

Fátima Lopes

11:45

Hoje foi dia de fechar um novo projeto. Em breve partilho novidades"





, escreveu.

A minha mãe sente tanto a sua falta, no ecrã. Boa sorte para o novo projeto", "SIC" e "Saudade de de a ver na televisão", foram alguns dos comentários deixados na publicação.



Recorde-se de que Fátima Lopes estava apontada para apresentar um programa fins de semana no canal de Queluz de Baixo. Contudo, a mesma acabou por rejeitar, incompatibilizando-se com a direção do canal.

