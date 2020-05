Fátima Lopes festeja 51º aniversário: "Este ano tem um sabor especial"

Um dia que não será celebrado a abraçar todos os que mais ama devido à

pandemia

da

Covid





"Hoje completo 51 anos e sinto acima de tudo uma profunda gratidão pelos valores que os meus pais me passaram e dos quais o meu coração é feito", começou por escreveu num texto em partilhou no seu blogue pessoal.



-19, mas que não deixou de ser destacado nas suas redes sociais, onde já recebeu dezenas de mensagens dos fãs.começou por escreveu num texto em partilhou no seu blogue pessoal.

É o mais minimalista possível, mas com o máximo significado em todos os gestos, em todos os momentos, em todas as partilhas", partilhou.



Fátima confessa que nunca gostou de festejar este dia com grandes multidões e que este ano intensifica essa prática devido às medidas preventivas do vírus: "Desde pequena nunca quis grandes celebrações no dia do meu aniversário. Habituei-me sempre a comemorá-lo com as pessoas que eram mais importantes para mim e pertencentes ao meu círculo mais restrito. Por isso, grandes festas, grandes celebrações podem fazer sentido para alguns, e está tudo certo, mas eu não sinto essa necessidade. E ainda bem que assim é, porque, este ano, em virtude das circunstâncias que todos estamos a viver, efetivamente, não há espaço, nem condições para grandes celebrações em termos de agitação e ajuntamento de pessoas", destacou a comunicadora que opta por desfrutar do dia junto da família mais próxima.









O dia é de festa para Fátima Lopes que celebra o seu 51º aniversário. Uma data especial para a apresentadora, considerada uma mulher de fé, pois também se assinala o 13 de Maio em Fátima.Feliz por completar mais um ano de vida, a apresentadora revelou que este aniversário tem "um sabor especial".