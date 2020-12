Fátima Lopes foi à Madeira celebrar Natal com a família e acabou surpreendida com morte da mãe

01:30

Rute Lourenço

É um Natal de grande tristeza para Fátima Lopes, que chora a morte da mãe, aos 91 anos, vítima de complicações resultantes da Covid-19. Com uma saúde frágil, Lurdes Lopes foi atingida pelo vírus no passado dia 15 de dezembro, devido a um surto existente no lar onde vivia há vários anos. Com o agravar dos sintomas, Lurdes – que sofria da doença de Alzheimer – teve de ser internada no Hospital Central do Funchal, onde acabou por falecer, este sábado de manhã.A criadora de moda tinha viajado para a Madeira em vésperas de Natal para passar a quadra em família e acompanhar a situação da mãe, que já inspirava grandes cuidados. Ontem, acabou por ser surpreendida pela triste notícia da sua morte.Apesar de viver em Lisboa, a estilista madeirense mantinha uma relação de grande proximidade com a progenitora e era presença assídua no Funchal para estar ao lado da mãe e dos irmãos. Agora, em época de Natal, vive um momento de grande dor.Antes da morte da mãe, Fátima, de 55 anos, tinha partilhado nas redes sociais o entusiasmo por conseguir passar o Natal na ilha da Madeira. Ao longo da estadia no Funchal, foi partilhando imagens do seu Natal, vivido ao lado da família mais chegada, com quem chora agora a partida da sua grande referência.