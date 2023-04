Fátima Lopes foi convidada especial da ‘Noite das Estrelas’ A estilista recordou alguns dos momentos mais marcantes da carreira e opinou sobre os temas lançados pelo painel.

01:30

Fátima Lopes, a estilista que fez 58 anos a 8 de março (Dia da Mulher), foi a convidada especial do programa da CMTV, ‘Noite das Estrelas’. Como tem sido habitual, este espaço teve momentos de pura animação e muitas gargalhadas. Para além de ter abordado os vários temas lançados pelo painel, Fátima Lopes recordou um momento marcante numa carreira com mais de 30 anos, quando em 2000 desfilou em Paris com um biquíni de diamantes, avaliado em um milhão de euros - usado depois na ModaLisboa.



A estilista aproveitou também para lançar o desfile de 30 de abril, no Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda em Lisboa, com peças para todas as alturas e todas as pessoas.

