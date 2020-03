Fátima Lopes ignora avisos: "Continuo a cumprimentar com dois beijinhos"

Mais tarde, durante a rubrica Tortas e Travessas de Marco Costa mostrou-se indiferente às medidas de prevenção contra o coronavírus, divulgadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)., explicou.Em Portugal, estão já contabilizados 41 pessoas infetadas com o vírus originário da cidade de Wuhan, na China.Outros apresentadores de televisão já tomaram algumas medidas. Por exemplo, Maria Cerqueira Gomes recusou-se a cumprimentar os convidados no 'Você na TV'. Já Cristina Ferreira optou por não ter público em estúdio durante as próximas semanas.