Fátima Lopes ignora equipa de reportagem da TVI em evento

"bateu com a porta" na TVI, em janeiro, não dando chances à estação de Queluz de Baixo de evitar a sua saída. Desde então, pouco falou publicamente sobre a sua saída do canal, ao fim de 10 anos de colaboração.Na passada segunda-feira, 3 de maio, Fátima Lopes marcou presença na IX Conferência e os VIII Prémios de Comunicação Corações Capazes de Construir, da Associação Corações com Coroa. Nesse evento estavam presentes vários meios de comunicação, incluindo uma repórter da TVI para o programa 'VivaVida'.A antiga estrela de Queluz de Baixo prestou declarações ao 'Fama Show', da SIC, e ao 'Faz Faísca', da RTP, mas, segundo a revista 'Nova Gente', tantoe não mostraram intenção de contacto. Um constragimento que não passou despercebido no evento.Questionada sobre o regresso à televisão, Fátima Lopes confessa que, mas não descarta regressar aos ecrãs.Recorde-se que o facto de ficar sem o seu programa diário, 'A Tarde é Sua', e de ter levado um corte considerável no salário foi o que levou Fátima Lopes a abandonar a TVI.