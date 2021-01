Fátima Lopes indignada com notícias sobre o seu salário

avançou que Fátima Lopes terá saído da TVI por motivos salariais. Em causa está um corte no vencimento.



Fátima Lopes a abandonar as funções na estação continuam a fazer correr muita tinta.Acabei de ler um artigo na revista TV Mais que assenta num conjunto de mentiras sem fundamento, que para mais não servem do que para tentar branquear uma situação que não criei", escreveu numa publicação na conta no Instagram.

"De facto, não sei funcionar com a arma com que me atacam: a mentira. Não esperem, assim, que siga e alimente este caminho. Desculpem o desabafo, mas 'quem não sente não é filho de boa gente'", sublinhou, furiosa.



No entanto, o CM sabe que que a saída de Fátima Lopes assenta numa 'guerra' com a TVI após ter visto a redução do seu salário e ter abandonado o programa 'A Tarde é Sua'.



Recorde-se que a apresentadora ia apresentar um programa aos fins-de-semana, depois de ter perdido as tardes da estação para Manuel Luís Goucha após decisão de Cristina Ferreira.