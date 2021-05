Fátima Lopes já tem data de regresso marcado à SIC

está de regresso à SIC 11 anos depois... A apresentadora vai sentar-se no sofá de Júlia Pinheiro, no programa 'Júlia', para uma conversa intimista. Quem o revela é a antiga estrela da TVI que foi convidada pelo canal para falar sobre o seu novo livro 'Encontrei o Amor Onde Menos Esperava'., revelou à 'TV Guia'.Sem vínculo com nenhum canal de televisão, Fátima Lopes confessou que gostou da ideia de regressar à estação de Paço de Arcos. ", contou.Questionada pela publicação se este convite é um primeiro passo para voltar a ser apresentadora da SIC, Fátima Lopes descarta essa opção e mostra-se focada no seu livro., garantiu.Recorde-se que a apresentadora segue dedicada aos seus projetos pessoais depois de ter "batido com a porta" na TVI. Para além de estar a preparar uma reportagem na RTP, com estreia marcada para maio, a apresentadora está dedicada à divulgação do seu novo livro. Tendo revelado que está feliz pela decisão que tomou em sair de Queluz de Baixo.Fátima Lopes saiu da TVI, em janeiro, ao fim de 10 anos. A apresentadora não gostou do que a direção do canal tinha preparado para si. Cristina Ferreira revelou, inclusive, que Fátima Lopes não deu hipóteses à estação de Queluz de Baixo para apresentar uma proposta para que continuasse no canal.