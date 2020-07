Fátima Lopes mimada longe da televisão

01:30

Vânia Nunes

Fátima Lopes tem aproveitado as férias da melhor forma e com tudo aquilo a que tem direito. Na companhia da família e de amigos, a apresentadora da TVI tem relaxado ao sol, com mergulhos na piscina, petiscos e muito boa-disposição, como mostra nas partilhas que faz nas redes sociais.Numa das imagens que divulgou, surge com uma bebida preparada pela filha, Beatriz, de 20 anos. "Quando é a nossa filha que nos faz uma bebida para o fim de tarde, não há dúvida de que o tempo passou", escreveu na legenda.Noutra, surge deitada a apanhar sol numa boia na piscina, em biquíni, o que lhe valeu rasgados elogios por parte dos seguidores devido à excelente forma física que exibe aos 51 anos. A foto teve mais de 200 comentários e 16 mil ‘gostos’.Ontem, a apresentadora de ‘A Tarde é Sua’, voltou a fazer furor nas redes sociais ao divulgar uma imagem, desta vez com uma amiga, onde aparece sem maquilhagem, merecendo aplausos dos fãs.