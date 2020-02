Fátima Lopes mostra como está a saúde do cão após desaparecimento

"Hoje o Brownie, pela primeira vez desde que ficou ferido, fez uma caminhada com a pata no chão. Grande vitória. Estou mesmo feliz e grata", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge acompanhada do animal, perto da Ponte 25 de Abril, em Lisboa.





Fátima Lopes mostra-se radiante pela recuperação do cão, Brownie, depois do susto que viveu com o desaparecimento do animal de estimação. A apresentadora enfrentou um momento doloroso quando Brownie esteve mais de 48 horas desaparecido, acabando por regressar a casa, mas ferido.Durante um passeio com o animal de estimação, o rosto da TVI mostrou que o estado de saúde do seu cão está a apresentar melhorias, através das redes sociais.