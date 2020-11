Fátima Lopes perde dois programas na TVI

Fátima Lopes prepara-se para abandonar as tardes diárias da TVI. Porém, as mudanças não se ficam por aqui. A apresentadora irá abandonar a condução do programa ‘Conta-me’ enquanto estiver à frente do seu próximo projeto, que irá estrear no primeiro trimestre de 2021.

"Enquanto a Fátima estiver no formato que temos para ela, ela não fará parte de ‘Conta-me’. Será feito pelo Manuel (Luís Goucha) e pela Maria (Cerqueira Gomes)", contou Cristina Ferreira.

A diretora de Entretenimento e Ficção lembrou ainda que o programa "é um espaço da estação e que qualquer pessoa pode ser chamada a fazer uma entrevista".

"Esse é o propósito desde o início. Eu própria posso ir ao ‘Conta-me’, o Cláudio (Ramos) pode ir ao ‘Conta-me’. Sempre que acharmos que, para aquela entrevista, é mais válida determinada pessoa fazê-la, por alguma ligação, por algum momento que nós saibamos que vai existir, é isso que vai acontecer. Aquele é um espaço de entrevistas da estação. Não é um espaço que seja do Manel, da Fátima ou da Maria", acrescentou.

A apresentadora de ‘A Tarde é Sua’ vai despedir-se das tardes do canal e irá conduzir a versão portuguesa do programa italiano ‘C’è posta per te’, um sucesso em vários países, aos sábados à noite.

De acordo com a estação de Queluz de Baixo, o programa baseia-se em histórias reais "contadas pelos seus protagonistas, representa uma exaltação dos afectos, ou uma tentativa de reaproximação entre pessoas que por algum motivo perderam o seu vínculo de ligação: histórias de amor que terminaram com palavras por dizer; relações entre pais e filhos que sofreram roturas abruptas; amizades e paixões que o tempo deixou para trás".



Recorde-se que a apresentadora está a ser acusada de hipocrisia pela postura que adotou no programa 'Futuro', que deu a conhecer as novas apostas da TVI para a programação de 2021.