Fátima Lopes reage após ser chamada de "santinha" por Manuel Luís Goucha: "Tenho nome"

, afirmou. Recorde-se que o apresentador do 'Goucha', da TVI, quando foi ao 'Cristina ComVida', da estação de Queluz de Baixo, se referiu à ex-colega como "santinha" tendo recebido várias críticas por parte dos fãs

Fátima Lopes no '5 para a meia-noite'

Esta quinta-feira,marcou presença no '5 para a Meia-noite', da RTP, onde foi entrevistada por Inês Lopes Gonçalves. Na rubrica 'Pressão no Ar', a antiga apresentadora acabou por confessar queEmbora não goste da forma como é tratada por Manuel Luís Goucha, Fátima Lopes afirmou que gosta "de trabalhar com ele".Ainda na rubrica 'Pressão no Ar', a apresentadora foi confrontada com um dilema. Teria de escolher quem promovia, co-apresentava um programa ou despedia entre Maria Cerqueira Gomes, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. Embora se tenha mostrado renitente a ter de escolher alguém para mandar embora, Fátima Lopes acabou por optar pelo apresentador., brincou Inês Lopes Gonçalves e Fátima Lopes não conteve os risos.