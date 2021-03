Fátima Lopes recebe indemnização milionária após saída da TVI

Quase dois meses depois de ter anunciado a saída da TVI ao fim de 11 anos ao serviço do canal, Fátima Lopes prepara-se para dizer 'adeus' de vez à estação e receber uma indemnização milionária. De acordo com a 'TV Mais', os dois meses que a apresentadora tinha de dar à estação estão quase a terminar e as negociações com a administração da Media Capital já estão concluídas.



"Foi bastante tranquilo. Há umas duas ou três semanas ficou tudo resolvido", contou uma fonte próxima do processo à publicação. "Havia a vontade de ambas as partes de chegar rapidamente a um entendimento", acrescentou.





"Trata-se de um valor justo. Ela era uma das estrelas do canal. Se outros antigos rostos da estação, como Judite Sousa ou Constança Cunha e Sá, tiveram direito a indemnizações milionárias, em relação à Fátima Lopes não podia ser de maneira diferente", revelou outra fonte.



O corte no salário milionário e o afastamento das tardes da estação foram os motivos principais que pesaram na sua decisão. "Além de ir ganhar menos, depois de já ter sofrido antes um corte no salário, ao deixar de estar nas tardes ia perder protagonismo. Ela teve sempre grande destaque na TVI e sentiu que ia passar a ser uma figura secundária na estação", disse a mesma fonte.



Sobre o futuro, a mesma revista cita uma fonte próxima à comunicadora que um eventual regresso à SIC só acontecerá no próximo ano: "A Fátima tem uma relação de grande amizade com um elemento da direção de Entretenimento da SIC, além de que há outras pessoas na estação que apreciam muito o seu profissionalismo e a sua forma de estar".



Recorde-se que Fátima Lopes estreou-se na TVI em setembro de 2010 à frente do programa 'Agora é que Conta' e, durante estes anos, apresentou grandes formatos como 'Pequenos Gigantes' e 'Let´s Dance'. Entre 2011 e 2021 conduziu o programa 'A Tarde é Sua'.

Direção de Conteúdos Não Informativos, e por isso, tem direito a uma indemnização avultada., revelou outra fonte.", disse a mesma fonte.Sobre o futuro, a mesma revista cita uma fonte próxima à comunicadora que um eventual regresso à SIC só acontecerá no próximo ano:Recorde-se que Fátima Lopes estreou-se na TVI em setembro de 2010 à frente do programa 'Agora é que Conta' e, durante estes anos, apresentou grandes formatos como 'Pequenos Gigantes' e 'Let´s Dance'. Entre 2011 e 2021 conduziu o programa 'A Tarde é Sua'.

Além de trabalhar como apresentadora, Fátima tinha um cargo na