Fátima Lopes recorda bullying na escola: "Fui às trombas a um agressor"

O período que tenho mais presente é o da chegada a Moçambique.

. Lembro-me de não ter ninguém na minha turma para brincar no recreio porque era branca", recorda.



Mas se em Moçambique Fátima viveu tempos difíceis, o mesmo aconteceu no regresso a Portugal, onde garantiu ter sido vítima de bullying por ser "retornada", o que a levou a, num impulso, tomar medidas dráticas para parar o comporamento abusivo.



"Fui às trombas do agressor, porque era um rapaz. Ele deve-se lembrar. Eu lembro-me bem. Bela coça que eu te dei."

A apresentadora Fátima Lopes recordou a infância, parte dela vivida em Moçambique, numa entrevista à Rádio Comercial.A estrela da TVI conta que adorou a vida naquele país, mas assume que os primeiros tempos não foram fáceis, e marcados por vários episódios difíceis.