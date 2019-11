Fátima Lopes recorda infância em nova coleção de roupa

Foto: Duarte Roriz

01:30

André Filipe Oliveira

As tendências da próxima estação primavera/verão 2020 foram ditadas pela estilista madeirense Fátima Lopes no último sábado, 16 de novembro, no Pestana Palace, em Lisboa.A coleção ‘Exotic Nature’, apresentada na capital portuguesa, e que também teve destaque na Semana da Moda de Paris, em França, revelou as inspirações da estilista, que recorreu a muitas memórias visuais da sua infância em Porto Santo, na Madeira.As cores verde e azul pintam as diversas peças desta amostra.Este momento de glória para a designer portuguesa foi contemplado por vários amigos e outras caras conhecidas, como Lili Caneças ou Diana Monteiro.