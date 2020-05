Fátima Lopes recorda período difícil do divórcio: "Tivemos de reaprender a ser felizes"

Fátima Lopes aproveitou uma conversa com Fernanda Serrano durante a emissão do programa 'A Tarde é Sua', para também desabafar sobre o momento em que se divorciou de Luís Morais, com quem esteve casada durante 12 anos.A apresentadora de 51 anos recordou as primeiras férias que fez com os filhos longe do companheiro, após a separação: Beatriz, de 20 anos, fruto do primeiro casamento, e Filipe, de 11 anos, em comum com Luís.

"Foi um grande desafio, porque era a primeira vez que íamos os três", começou por dizer.

"O melhor sentimento que tive, no final das férias, foi perceber que nós, os três, nos tínhamos divertido muito e que estávamos a reaprender a ser os três felizes", partilhou com a atriz que também enfrentou um divórcio mais recentemente, ao colocar um ponto final na relação de quinze anos com Pedro Miguel Ramos, em junho do ano passado



"Disse e digo muitas vezes que é possível uma mãe com dois ou quatro filhos ser feliz. Ou um pai com dois filhos… Ou seja, não tem de haver necessariamente, na mesma casa, as duas pessoas. É preciso é aprender a construir esta família diferente. As pessoas têm é de ser felizes. E eu sou muito feliz com os meus filhos", defendeu o rosto da TVI.

Fátima Lopes anunciou a sua separação em setembro de 2017, após 12 anos de casamento.



A estrela das tardes da estação de Queluz mostrou-se ainda agradecida pelo facto dos dois filhos poderem contar com os pais, elogiando os ex-companheiros. "Ótimos pais", realçou. "E eu também acho que sou uma ótima mãe, modéstia à parte", disse ainda.



"É isto: não ceder às ideias feitas, ao preconceito de ter de haver um paizinho e uma mãezinha. Não tem de ser", concluiu Fátima Lopes.



