Fátima Lopes refugia-se a Sul com a família

18 jul 2021 • 17:48

Afastada do pequeno ecrã desde janeiro, quando abandonou a TVI ao fim de uma década, Fátima Lopes tem-se dedicado a outros projetos fora da televisão. No entanto, iniciou esta semana um período de férias em família. "", anunciou, depois de conduzir uma conferência.A apresentadora escolheu uma unidade hoteleira no Barlavento algarvio para desfrutar da companhia de Beatriz, de 21 anos, e Filipe, de 12.Nas redes sociais tem-se mostrado encantada com estes dias de descontração. No entanto, também tem sido confrontada com críticas à sua imagem, com alguns seguidores a apontarem o dedo à sua "magreza". Fátima Lopes tem-se mantido indiferente a estas questões e não respondeu às provocações. Pelo contrário, apesar de estar de férias, tem feito partilhas diárias de fotografias que comprovam a sua felicidade.Entretanto, antes de rumar a sul, Fátima Lopes falou do seu futuro profissional e piscou o olho à SIC. "", revelou, em entrevista a uma revista semanal, deixando claro que tem as portas abertas para regressar à estação. "", atirou. Ainda assim, a apresentadora não quis revelar se já recebeu algum convite concreto por parte canal. "Não vou dizer se tive ou não alguma abordagem. Eu é que sei da minha vida e não vou dar explicações."