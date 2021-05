Fátima Lopes rendida à vida no campo após deixar a televisão

09 mai 2021 • 20:51

Desde que terminou a sua ligação à TVI, no início do ano, Fátima Lopes tem passado mais tempo no Alentejo e mostra-se feliz com a tranquilidade que a vida do campo lhe dá.Esta semana, a apresentadora de 51 anos pôs mãos à obra e mostrou-se orgulhosa do trabalho que tem feito., escreveu na legenda da fotografia, em que se mostra com a enxada na mão.Antes disso, Fátima Lopes já tinha dado a entender que um dos projetos aos quais está ligada se centra no Alentejo.Em como trazemos connosco o lugar onde nasceram os nossos pais. O lugar onde nasceram os nosso avós. Há lugares que serão sempre nossos e outros que se tornam nossos, como o meu Alentejo. A minha história - e a de muitos - passa pela grandiosidade dos campos, pelo seu calor e pela sua dureza, pelos seus sabores e amores, pelo coração da terra. O Alentejo tem sido o cenário de momentos e projetos muito especiais. Em breve, revelo-vos como", disse, sem adiantar mais pormenores.O antigo rosto do ‘A Tarde É Sua’ também se tem dedicado a outras paixões, como o desenvolvimento pessoal e o reiki. Áreas que começou a explorar aos 27 anos, mas em segredo, devido ao preconceito que a rodeava. "Quando eu comecei este caminho, eu não falava disto. Em televisão, se tu falasses em energia, meditação, reiki, diziam que eras bruxa… apanhada do clima", confidenciou.