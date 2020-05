Fátima Lopes revela angústia sobre os filhos: "Sou mãe só ao fim de semana"

Em tempos de pandemia, Fátima Lopes viu-se obrigada a fazer uma nova gestão da vida familiar e tem passado menos tempo com os dois filhos.A apresentadora está todos os dias em direto com o programa ‘A Tarde é Sua’, na TVI, e não pode acompanhar Beatriz, de 20 anos, e Filipe, de 12, pelo que os dois estão aos cuidados de outros familiares nesta fase.Foi Fátima Lopes quem falou desta realidade durante uma visita ao Camião da Esperança, em Évora., disse, emocionada, dirigindo-se à instituição Chão dos Meninos.A apresentadora de 51 anos não explicou com quem ficam os filhos, no entanto, no início da quarentena, já tinha revelado que o pai de Filipe, o seu antigo companheiro Luís Morais, por ser, tinha de continuar a trabalhar.Beatriz é fruto de um anterior relacionamento, mas, recentemente, Fátima Lopes fez questão de deixar claro que mantém uma boa relação com os pais dos filhos, dizendo que ambos são "ótimos pais". "E eu também acho que sou uma ótima mãe, modéstia à parte". Para Fátima, a separação não tem de ser algo negativo. "É preciso é aprender a construir esta família diferente. As pessoas têm é de ser felizes."