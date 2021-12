Fátima Lopes revela drama: "Tive um princípio de esgotamento e fiz medicação"

Fátima Lopes está de regresso à SIC aos 51 anos

Miguel Azevedo

Fátima Lopes relatou este sábado, no ‘Alta Definição’, da SIC, um dos períodos mais difíceis da sua vida. Estava ainda na TVI a conduzir a apresentação de três programas quando o corpo lhe passou "a fatura", como conta, sucumbido ao volume de trabalho e ao cansaço."Tive um princípio de burnout" [esgotamento excessivo], revelou a apresentadora de 52 anos, que está de regresso à SIC. Os sintomas eram aterradores: "dificuldades em dormir, cansaço extremo, memória afetada, falta de apetite e uma tristeza profunda", contou a comunicadora, lembrando que, na altura, gravava em Espanha. "Assim que fui ao médico ele fez-me um teste às pupilas e disse-me que eu estava nas lonas", lembrou. "Segui tudo à risca e fiz medicação. As pessoas não têm que ter vergonha".Na conversa com Daniel Oliveira, Fátima Lopes contou também que passou sete anos a trabalhar com uma psicóloga que a fez "arrumar coisas do passado" e revelou que foi aos 27 anos que começou a procurar ajuda de profissionais. "Era uma miúda. Eu sabia que estava infeliz, só não sabia porquê".Sobre a sua vida amorosa (namora atualmente com o político Jorge Cristino) disse apenas: "Tenho encontrado o amor em muitos lugares inesperados".