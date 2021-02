Fátima Lopes revela fotografia inédita do filho que sempre escondeu

meu príncipe faz hoje 12 anos. O tempo voou até aqui. Já partilhámos tantas gargalhadas, conquistas, sorrisos e aprendizagens. E os abraços? O meu filho Filipe dá uns abraços maravilhosos, capazes de deixar qualquer um com os olhos a sorrir", começou por dedicar.



A festa, embora singela, está à ser repleta de afetos. "Celebramos este dia com amor e profunda gratidão. Amo-te muito, filhote".





Os admiradores da ex-estrela da TVI ficaram surpreendidos com o gesto de partilha e confiança e retribuiram com mensagens a felicitar o aniversário do jovem.



Recorde-se, Fátima Lopes manteve sempre ao longo da última década uma postura de total reserva ao núcleo familiar. Chegou inclusivamente a ter um 'bate boca' em direto com Cristina Ferreira, para proteger a privacidade do filho Filipe.





Agora, voltou a deixar para trás mais uma: a imagem do filho Filipe, fruto da relação com o médico Luís Morais, que sempre escondeu.A apresentadora utilizou as redes sociais para assinalar o aniversário do menino, que completou 12 anos, com uma fotografia inédita. Filipe surge nos braços da irmã Beatriz.