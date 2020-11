Fátima Lopes reza oração após afastamento das tardes da TVI

16:56

As tardes de Fátima Lopes na TVI vão acabar já no próximo mês de dezembro. A decisão foi tomada pela Diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo, Cristina Ferreira, que pretende reformular a grelha do canal ao apostar em Manuel Luís Goucha nas tardes da estação para fazer frente a Júlia Pinheiro, na SIC.

A comunicadora de 51 anos conduzia ‘A Tarde é Sua’ há dez anos e segundo o Correio da Manhã, já tomou conhecimento da decisão, estando a preparar os últimos episódios do programa.

Num período de mudanças e novas decisões, a apresentadora partilhou na sua conta de Instagram uma oração. "Partilho convosco uma das minhas orações preferidas. A de Sant’Ana, a avó de Jesus. Boa semana", escreveu na legenda da publicação que partilhou, esta segunda-feira.