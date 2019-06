Fátima Lopes vive paixão em segredo

Fátima Lopes, de 50 anos, terá dado uma nova oportunidade ao amor. De acordo com a revista 'Nova Gente', a apresentadora iniciou uma nova relação amorosa há cerca de quatro meses.A identidade do namorado da estrela da TVI continua, no entanto, por desvendar.O certo é que apresentadora não se cansa de assumir que está "feliz".Esta informação surge quase um ano e meio depois da separação do ex-marido Luís Morais.Fátima anunciou a rutura em fevereiro do ano passado, mas o divórcio só foi assinado dois meses depois.Deste casamento nasceu Filipe. A apresentadora é ainda mãe de Beatriz, de 19 anos.