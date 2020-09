Fátima Lopes vive setembro de angústia e medo com futuro incerto

Setembro promete ser um mês de reviravoltas e mudanças.de 51 anos, ligada à TVI desde 2010, enfrenta uma incerteza em relação ao seu futuro profissional.A mudança de direção na estação, com o regresso de, motivou uma série de alterações na grelha, incluindo aquelas que estão previstas para o programa ‘A Tarde é Sua’, no ar desde 2011.O atual formato das tardes da TVI tem dos dias contados, uma vez que Cristina pretende um conteúdo diferente, inspirado no programa de Oprah Winfrey, mas de baixo custo, ao qual ainda não foi atribuído uma nova apresentadora. Este novo formato pretende fazer frente à rival SIC, com o programa ‘Julia’, que tem levado a melhor nas audiências.Além disso, a relação entre as duas nunca foi a melhor, até porque ambas competiram no passado pelos mesmos programas, tendo sempre Cristina levado vantagem, atualmente sendo a sua chefe.Outra das razões que levaram ao despique entre as apresentadoras foi quando Cristina se mudou da TVI para a SIC, no verão de 2018, e levou consigo o realizador que, na altura, trabalhava com Fátima Lopes no programa, que agora regressou ao canal como diretor-executivo da TVI.Com um futuro por definir, a veterana enfrenta um período de tensão e incertezas, denunciado pela própria através das redes sociais, nas quais partilha alguns detalhes da sua vida. Trata-se de um poema de Miguel Torga, que fala sobre recomeçar "sem angústia e sem pressa". Apesar de ter renovado o vínculo contratual com a estação por mais um ano, Fátima sofreu uma queda abrupta no seu salário. Antes, ganhava 30 mil euros/mês e perdeu cerca de 12 mil euros mensais.