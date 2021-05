Fátima Lopes volta ao ataque à TVI: "Estava infeliz"

A carregar o vídeo...

Apresentadora não controlou as lágrimas em momento especial.

Francis Obikwelu

A apresentadora falou abertamente sobre os motivos que a levaram a tomar a decisão de romper a exclusividade com a estação de Queluz de Baixo.É preciso parar. O daytime exige muito de nós. Muita disponibilidade até emocional. Chega a uma altura em que temos de recarregar energias para depois termos mais para dar. Eu precisava desta liberdade. Sentia que não conseguia concretizar alguns dos meus sonhos, estava presa aos meus horários".Tal como o anúncio surpresa, o rosto do extinto 'A Tarde é Sua' revelou que esta foi também uma decisão repentina e inesperada.Ao longo da conversa, Fátima foi brindada com testemunhos dos amigos mais próximos, mas também da família. O filho Filipe, de 12 anos, gravou pela primeira vez uma mensagem para a mãe.O relato deixou a comunicadora de lágrimas nos olhos. "Fico emocionada de alegria por o meu filho verbalizar o que sente. Os dois [filhos] fazem-no. Eles foram sempre acompanhando as minhas escolhas."Logo a seguir Fátima foi surpreendida com uma reportagem da autoria da filha Beatriz e dos pais. Os três percorreram alguns dos locais da infância e adolescência da estrela de televisão.Sobre um eventual regresso à televisão, Fátima Lopes abriu o jogo e revelou que, para já, não há nada definido."Sei que tenho muito para dar à televisão. Há coisas que ainda nao fiz e na minha cabeça fazem sentido. É preciso fazer retratos reais e locais de pessoas que inventaram coisas novas na pandemia. Temos de mostrar coisas positivas, que deem alento. A televisão tem demasiadas coisas negativas", lamentou.Nos últimos minutos, Fátima foi surpreendida pela aparição do amigo de longa datae o filho deste Chris, de três anos. "Somos uma familia. Não hápalavras. O carinho e amor que a Fátima nós dá é uma coisa espetacular", reconheceu o atleta.