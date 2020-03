Fátima Padinha vive drama com a saúde: “Sofro muito”

À ‘Vidas’, a antiga cantora da banda Doce explicou que nos últimos tempos as complicações com a sua saúde não lhe têm dado tréguas e isso tem-se refletido na sua imagem., começou por contar, relatando algumas das doenças que a atiraram para o hospital: "Já tive uma trombose, uma embolia pulmonar, uma pneumonia, uma anemia, uma infeção renal... enfim."Só no ano passado, Fátima Padinha teve de ficar internada "três vezes". No entanto, este ano, já começou a melhorar.Apesar de estar otimista, Fátima Padinha admite que a morte da amiga a deitou abaixo.Em 2015, a antiga cantora tornou também público que enfrenta uma depressão há vários anos, que surgiu depois de saber que sofre de psoríase.