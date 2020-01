Fátima Lopes vive tensão e angústia com novo contrato

Recorde-se que, ao que o

apurou, a apresentadora prolongou o vínculo com a TVI por mais um ano mas sofreu uma quebra muito significativa no salário: passa a ganhar ‘apenas’ cerca de 18 mil euros. Antes, a estrela da estação de Queluz de Baixo ganhava 30 mil euros/mês. Contas feitas, Fátima Lopes perdeu cerca de 12 mil euros por mês o que, ao fim de um ano de trabalho, representa mais de 140 mil euros.

