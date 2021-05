“Fazes-me sentir a mais sortuda”: Namorada de Bernardo Silva mostra-se apaixonada

A viver uma fase feliz no âmbito profissional ao serviço do Manchester City, Bernardo Silva marca também pontos no plano pessoal.No passado fim de semana, o jogador de 26 anos celebrou um ano de namoro com Inês Degener Tomaz e recebeu uma apaixonada declaração de amor."Fazes-me sentir a pessoa mais sortuda e feliz do mundo. Um ano de nós", escreveu a modelo na legenda de um vídeo em que partilhou imagens inéditas que testemunham a cumplicidade e a união vividas neste primeiro ano. Bernardo Silva ficou rendido à surpresa e, apesar de ser sempre discreto no que toca a vida íntima, respondeu à publicação com um coração vermelho.Fãs e amigos do casal aproveitaram para deixar mensagens com felicitações.A cantora April Ivy, que namora com Rúben Dias, colega de equipa de Bernardo Silva, escreveu: "Não estou a aguentar..." Também Daniela Machado, companheira de outro dos portugueses a vestir a camisola do clube inglês, João Cancelo, reagiu às imagens: "Seus lindos."Inês, recorde-se, tem passado a maior parte do tempo com o craque em Inglaterra, tornando-se o seu principal pilar.