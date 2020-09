“Faziam sexo 12 vezes por noite”: Jogador do Boavista namorou com Pamela Anderson

Pamela Anderson com Adil Rami

Rute Lourenço

O defesa francês Adil Rami, de 34 anos, é a mais recente contratação do Boavista e se no seu currículo impressiona com passagens por clubes como Lille, Valência, Milan, Sevilha e Marselha, na vida pessoal também dá que falar, sobretudo devido ao romance escaldante que manteve com Pamela Anderson, hoje com 53 anos.Após o fim do amor, que durou dois anos, o jogador acabou por confidenciar a alguns colegas detalhes da paixão com a antiga estrela de ‘Marés Vivas’ e revelou que os dois chegavam a fazer "sexo 12 vezes por noite".Em entrevista, o jogador de futebol Aleksandr Kokorin falou sobre o namoro do amigo e cometeu algumas inconfidências. "O Rami contou-nos muitas coisas interessantes sobre a Pamela Anderson. É claro que todos estavam interessados em como era o relacionamento deles na cama. O Rami disse que a Pamela era a melhor mulher que ele já teve na sua vida e que costumavam ter sexo 12 vezes por noite", disse o futebolista.A relação entre os dois terminou da pior forma, com a atriz a descobrir que o jogador, que agora chega ao campeonato nacional, mantinha uma relação paralela com outra mulher.