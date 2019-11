Feitio de Georgina Rodríguez provoca divisões

Há mais de três anos ao lado de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez conquistou um lugar até então inédito na vida do jogador. Ela já é considerada a mulher do craque, a senhora Aveiro e, por detrás do sorriso com que aparece nos eventos sociais, é descrita como uma mulher de personalidade forte e com um feitio um tanto complicado., começa por contar uma fonte à ‘Vidas’, acrescentando que, ao contrário de Irina Shayk, que era adorada por praticamente todos os amigos do craque, a espanhola não é consensual.Por exemplo, a relação entre Georgina e um dos melhores amigos do craque, Ricardo Regufe – e a respetiva companheira, Cláudia – não é a melhor., diz uma fonte, acrescentando que esta preferência de Gio acabou por ditar uma maior proximidade com Miguel Paixão.Certo é que os amigos não duvidam que Georgina tem uma "influência" como nunca visto em Cristiano Ronaldo e que muitas das decisões pessoais da vida do craque têm sido tomadas pela espanhola.Uma das mais conhecidas é em relação à mãe do jogador. Quando morava no luxuoso bairro de La Finca, Madrid, o craque fez questão de instalar a mãe, Dolores, numa moradia próxima da sua. No entanto, tudo mudou a partir do momento em que se mudou para Itália e tudo porque a namorada "pediu mais privacidade"., explica ainda a fonte.Isso acabou por levar a um distanciamento cada vez maior da espanhola da família de Cristiano.E a verdade é que se ao início Gio se esforçava por disfarçar as zangas com o clã Aveiro, assim que o caso foi tornado público a distância foi cada vez mais assumida.Cada vez mais firme na vida de Cristiano Ronaldo, a modelo assume-se como mãe de todos os filhos do jogador e em breve será oficialmente a mulher do futebolista, uma vez que o casamento faz parte dos planos do casal.