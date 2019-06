Fejsa casa-se e batiza os dois filhos no mesmo dia

01:30

O jogador do Benfica Fejsa viveu momentos inesquecíveis durante os dias de descanso. O futebolista sérvio aproveitou esta altura do ano para se casar com a companheira de longa data, Suzana, e ainda batizar os dois filhos.Os momentos de amor e ternura em família foram partilhados nas redes sociais pelo atleta, que não escondeu a emoção ao dar este passo tão importante na sua vida."No décimo aniversário do nosso amor, o casamento pela igreja, batismo, o dia perfeito. Celebramos o amor. A família é tudo", começa por escrever o futebolista, enaltecendo o amor por Suzana.Para a ocasião, a mulher do futebolista brilhou com dois vestidos diferentes e mostrou-se muito elegante. Já o filho de Fejsa usou um fato muito idêntico ao do craque, que usou uns calções de xadrez e colete.