Felicidade e emoção no 7º aniversário do príncipe George

Menino celebrou o dia com a família reunida. Divulgadas novas imagens do petiz para assinalar dia especial.

01:30

Carolina Cunha

O filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton, terceiro na linha de sucessão ao trono, celebrou o 7º aniversário.









Uma data especial assinalada a rigor pelo Palácio de Kensington, que que divulgou novas fotografias do pequeno príncipe, que cresce a olhos vistos. As imagens foram captadas pela mãe, Kate Middleton, no início do mês, em Anmer Hall, a casa de campo da família em Norfolk, e espelham o ambiente de felicidade da família real. Apesar da sua tenra idade, George é uma das figuras da realeza mais acarinhadas pelos britânicos, que destacam a sua simpatia e boa-disposição e o descrevem como uma criança alegre e sempre sorridente.

Na legenda da publicação na conta oficial, a Casa Real britânica deixou um agradecimento pelas mensagens de parabéns ao príncipe: “Muito obrigado a todos pela simpatia nas mensagens enviadas ao príncipe George no dia do seu aniversário!” Recorde-se que os duques de Cambridge são ainda pais da princesa Carlota, de cinco anos, e do príncipe Louis, de dois.