"Felicidade indescritível": Sandra Barata Belo foi mãe pela segunda vez

Sandra Barata Belo

01:30

Sandra Barata Belo já foi mãe pela segunda vez. A atriz, de 42 anos, anunciou a novidade nas redes sociais, ao divulgar uma imagem em que surge com o bebé ao colo. "O meu filho já nasceu há uns dias, quase uma semana. Mas andamos neste namoro tão bom, tão pegado, ao colo um do outro, que ainda não consegui anunciar a sua chegada", começou por dizer. "2020 trouxe-me uma felicidade indescritível! Que privilégio ter-te comigo e nos meus braços, bebé", acrescentou.A partilha foi aplaudida pelos seguidores, uma vez que Sandra Barata Belo é sempre muito reservada no que toca à sua vida privada. Sandra já é mãe de Baltazar, de dois anos, mas nunca revelou a identidade do companheiro.Recorde-se que a atriz já tinha sido dada como confirmada na novela ‘Nazaré’, da SIC, no entanto, acabou por recusar o papel por estar grávida e para poder estar mais resguardada numa altura de pandemia.