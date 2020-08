Felipe e Letizia voltam a aparecer publicamente depois da polémica com Juan Carlos

16:51

Bem-dispostos, os dois mostraram que estão a enfrentar da melhor forma possível todas as polémicas que têm fragilizado a monarquia espanhola e a imagem da Casa Real junto dos súbditos.Segundo alguma imprensa internacional, o hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi, será agora a nova residência de Juan Carlos. O rei emérito de Espanha estará alojado numa das seis suítes presidenciais onde uma noite pode custar 11 mil euros. Recorde-se que no passado dia 7 já o jornal ABC dizia ter tido acesso à rota do jato privado de Juan Carlos que saiu de Paris em direção a Abu Dhabi. "", divulgou depois disso o Palácio Real da Zarzuela através de comunicado, isto numa altura em que ainda se especulava que o antigo rei poderia ter-se mudado para Portugal, nomeadamente para Cascais.Depois de ter reinado por mais de 38 anos, Juan Carlos abdicou do trono em 2013 a favor do filho Felipe VI, por causa de várias polémicas. A maior delas tem que ver com suspeitas de delito de corrupção na construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita.