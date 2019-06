Felipe VI condecorado por Rainha Isabel II

O rei Felipe VI de Espanha foi distinguido esta segunda-feira, 17 de junho, com a Ordem da Jarreteira, a condecoração mais alta de cavalaria britânica.O rei de Espanha passa a integrar o grupo de oito cavaleiros estrangeiros, ao qual já faz parte o seu pai, o rei Juan Carlos, condecorado em 1988. O rei Guilherme da Holanda também participou na cerimónia.Depois da cerimónia, Isabel II posou para as fotografias acompanhada com os reis. A matriarca da família real britânica, tal como Felipe e Guilherme, usavam uma capa de veludo e arminho, chapéu estilo Tudor, com penas de avestruz e a insígnia da Ordem.