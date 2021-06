Felipe VI e Marcelo Rebelo de Sousa tomam duas cervejas em esplanada de Madrid

O jornal ‘El País’ já lhe chama a "insólita imagem" entreFoi assim que o Rei de Espanha e Marcelo Rebelo de Sousa puderam ser vistos e fotografados sexta-feira, dia 4, durante a visita do Presidente português a Madrid por ocasião do armistício entre Espanha e Portugal, que decorreu no âmbito da apresentação da candidatura conjunta dos dois países ao Mundial de 2030.Refere o jornal ‘El País’ que, sem que ninguém previsse, Felipe VI e Marcelo Rebelo de Sousa deixaram o Palácio Real, onde começou o encontro (a Rainha Letizia esteve inicialmente presente), para depois caminharem em direção aos jardins da Plaza de Oriente, no coração da cidade Madrid, num grande ponto de passagem para turistas.Já na praça, e para surpresa dos transeuntes, tanto o Rei como o Presidente português cumprimentaram as pessoas que então se encontravam no local e até posaram para algumas fotografias.O tom informal com que decorreu o encontro é exemplo da boa relação da Casa Real espanhola com Portugal e sobretudo da estreita relação de D. Felipe VI com Marcelo Rebelo de Sousa, que conheceu na sua tomada de posse em março de 2016. Posteriormente, no decorrer de uma cerimónia pública, em fevereiro de 2019, o Rei chegou mesmo a verbalizar a sua admiração pelo Presidente português.. Segundo a Casa Real, também a Rainha Letizia partilha dessa grande admiração pela "personalidade avassaladora" e "competência intelectual" de Marcelo.