Felipe VI já regressou aos compromissos oficiais após isolamento

Aquela fundação tem por objetivo promover as relações culturais e a cooperação em matéria educacional e científica entre a Espanha e os países da Comunidade Ibero-americana bem como com outros países com especiais laços históricos, culturais ou geográficos.A rainha Letizia, que de acordo com os cronistas da casa real, enfrentou a sua semana mais atípica e ‘solitária’, chegou a ter que viajar sozinha a Sevilha para inaugurar o Tourist Innovation Summit.Apesar de ter testado negativo ao novo coranavirus, o rei preferiu cumprir o isolamento de dez dias, tendo, no entanto, realizado alguns compromissos por teleconferência como aconteceu na abertura do V Fórum Regional da União para o Mediterrâneo, em Barcelona.Pese embora Felipe VI ter cumprindo quarentena, quer a rainha Letizia que as filhas do casal, a princesa Leonor e a Infanta Sofia tiveram autorização para continuar com as suas atividades.Em setembro, a princesa Leonor cumpriu quarentena, após um colega de turma ter testado positivo à Covid-19. Durante 14 dias a filha mais velha dos reis de Espanha teve aulas online.