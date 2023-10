Felipe VI pode ter de ser operado

Felipe VI, rei de Espanha

11:39

Vanessa Fidalgo

Felipe VI de Espanha apareceu em público com uma tala na mão esquerda devido a uma lesão sofrida durante uma partida de padel e poderá ter de ser operado. A confirmação foi dada pelo próprio aos jornalistas que fizeram a cobertura dos Prémios Princesa das Astúrias.

O rei já tinha aparecido com a mão lesionada durante a celebração do 40.º aniversário da Confederação Empresarial Basca, que decorreu no Museu Guggenheim, em Bilbau. Na altura, a Casa Real expliocu que se tratava de um "curativo preventivo para uma pequena lesão no pulso".

A título de curiosidade, refira-se que Felipe está a usar uma tala de última geração, bem mais rígida e de cor preta. Graças a ela, o monarca obtém a imobilização completa da palma da mão e do polegar.