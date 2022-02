Félix elogia foto de Margarida Corceiro e cala rumores de crise na relação

Margarida Corceiro numa campanha para marca de roupa interior

Foto: Direitos Reservados

07 fev 2022 • 01:30

Carolina Marques Dias

João Félix ficou rendido à fotografia que Margarida Corceiro partilhou em que surge a comer uma pizza durante uma sessão fotográfica que protagonizou para uma marca de pijamas e roupa interior. "Tu e pizza são um só", escreveu o jogador do Atlético de Madrid. O comentário feito por João Félix, de 22 anos, à atriz, de 19, afasta assim os rumores de que teriam cortado relações.As suspeitas de uma crise na relação começaram em setembro, depois de a atriz ter apagado as últimas fotografias em que aparecia ao lado do namorado. No entanto, no mês seguinte, a ‘menina bonita da TVI’ viajou na companhia das amigas para passar o dia do seu 19º aniversário com o seu mais-que-tudo. Mas, em novembro, no dia em que João Félix completou 22 anos, Margarida Corceiro não fez nenhuma declaração de amor pública ao jogador. Postura que tem mantido desde então, o que fez com que os seguidores questionassem se estaria separados.Com a atriz a viver em Lisboa devido aos compromissos profissionais (as gravações de ‘Quero é Viver’, TVI, e trabalhos em moda) e João Félix em Madrid, a relação de dois anos tem sido vivida à distância.