João Félix vive quarentena escaldante com atriz

Margarida Corceiro e João Félix

Foto: Instagram

01:30

É em Madrid que João Félix, de 20 anos, tem vivido as últimas semanas de confinamento com a namorada, Margarida Corceiro, de 17.Na mansão de luxo do craque, localizada num dos mais prestigiados bairros da capital espanhola, o casal têm aproveitado ao máximo os momentos a dois. O bom tempo que se faz sentir convidou o jogador e a atriz a irem a banhos na piscina privada, e o momento foi divulgado nas redes sociais. Na fotografia partilhada, que captou de imediato a atenção dos fãs, a excelente forma física da atriz está em grande evidência e mereceu largos elogios.Durante as últimas semanas, o casal, que conta com o apoio incondicional dos pais do craque do Atlético, tem aproveitado para fortalecer a relação, que se mostra mais firme, depois de ter ultrapassado a crise da traição com a médica espanhola.Além dos momentos de cumplicidade, Margarida tem acompanhado os treinos diários em casa de Félix, enquanto este não regressa ao trabalho. No entanto, a atriz da TVI divide o seu plano diário com as aulas online para terminar o 12º ano, uma vez que terá exames no próximo mês de julho.