Feliz Dia do Pai! Descubra os famosos que são pais babados

SER PAI, tem sido das experiências mais bonitas da minha vida, cada sorriso teu valem as noites mal dormidas!", é possível ler na descrição da mesma.



"O Pai . O pai dos meus filhos. A melhor escolha da minha vida . Bjs com amor da Sofia , Rui Maria , Matilde, Carolina, Francisca, Benedita, Júlia e também a a Aurea. Muito obrigada", diz a apresentadora da SIC no Instagram.



Por sua vez, Cláudia Vieira decidiu homenagear os pais de cada filha com uma fotografia das duas meninas. "Um feliz dia do pai a todos os pais 'principalmente aos que dão o melhor de si e se dedicam aos seus filhos' em especial aos pais destes dois seres que me fazem tão mas tão feliz e claro, também ao meu que amo muito", escreveu.



Outros famosos como Carolina Deslandes, João Paulo Sousa, Carolina Patrocínio, Andreia Rodrigues, entre outros também marcarm o dia nas redes sociais.



, é possível ler na descrição da mesma., diz a apresentadora da SIC no Instagram.Por sua vez, Cláudia Vieira decidiu homenagear os pais de cada filha com uma fotografia das duas meninas. ", escreveu.Outros famosos como Carolina Deslandes, João Paulo Sousa, Carolina Patrocínio, Andreia Rodrigues, entre outros também marcarm o dia nas redes sociais.

Assinala-se hoje, dia 19 março, o Dia do Pai. Foram várias as personalidades famosas portuguesas que quiseram marcar o dia com registos fotográficos nas redes sociais.Marco Costa partilhou uma fotografia com o filha ao colo. "