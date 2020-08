Férias de Cristina Ferreira terminam em iate

01:30

Vânia Nunes

Falta apenas uma semana para Cristina Ferreira iniciar, oficialmente, funções na TVI, por isso tem estado a gastar os últimos cartuchos com tudo a que tem direito. Para esta semana de férias, a nova diretora de Entretenimento e Ficção do canal escolheu um luxuoso iate, como fez questão de mostrar nas redes sociais.Na imagem, na qual se vê a imponência do barco, Cristina Ferreira escreveu: "Eu volto um dia destes." Mais uma vez, a estrela da televisão escolheu a companhia da amiga de longa data Catarina Duarte, com quem já tinha estado no Douro, no início do mês. E foi a amiga, que se descreve no Instagram como "repórter de viagens", que partilhou alguns pormenores a bordo do iate. Ontem, por exemplo, viram golfinhos durante um passeio. No entanto, nenhuma das duas revelou qual o destino de descanso.Apesar de estar de férias, Cristina não esquece o trabalho e vai resolvendo várias questões ao longo do dia. João Patrício, antigo realizador de ‘O Programa da Cristina’, e André Manso, o ex-diretor de produção do formato, já começaram trabalhar. "Têm saudades minhas. E ligam de cinco em cinco minutos. Gosto tanto", escreveu a apresentadora na legenda de uma foto em que surgem os dois profissionais de que não prescindiu nesta mudança de canal televisivo.