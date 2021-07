Férias dos craques: Jogadores divertem-se em alto mar

É em alto mar, a bordo de embarcações de luxo, que muitos jogadores optam por desfrutar das suas férias. Além da vista desafogada para o mar, os craques mantêm a máxima privacidade ao lado das respetivas famílias.É o caso de Rui Patrício, que elegeu a ilha espanhola de Menorca para gozar os últimos dias de férias. O guarda-redes assumiu o comando de um barco em que contou com a companhia da mulher, Vera, e dos filhos.Bruno Fernandes também optou por desfrutar do merecido descanso e das belas paisagens da costa algarvia, antes de retomar as rotinas profissionais.Já Bernardo Silva e a namorada Inês Degener Tomaz mostraram-se rendidos à beleza de Mikonos, na Grécia.O casal Sérgio Oliveira e Cristiana Pereira elegeu a costa italiana para umas férias românticas a bordo de um magnífico iate e partilharam momentos nas redes sociais.