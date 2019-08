Férias milionárias de Meghan e Príncipe Harry revoltam contribuintes ingleses

01:30

As férias de verão do príncipe Harry e de Meghan Markle estão a ser vistas como uma afronta aos contribuintes ingleses. Os duques de Sussex gastaram milhares de euros com os dias de descanso em Ibiza, para onde viajaram de jato privado. Ficaram instalados num resort de luxo, avaliado em mais de 120 mil euros por semana.Mas as férias estão longe do fim. O casal voltou a recorrer aos voos privados para os últimos dias de descanso, agora na Riviera francesa.Além de serem alvo de duras críticas devido aos gastos milionários, Harry e Meghan têm sido também atacados por recorrerem a jatos privados, responsáveis por elevadas emissões de carbono, ao mesmo tempo que se posicionam publicamente como ativistas ambientais.A incoerência de Harry e Meghan não é perdoada pelos britânicos. Entretanto, Elton John veio confirmar que pagou o jato que o casal usou para viajar até Nice, França.