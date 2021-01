Fernanda Antunes: filhos não a deixam sozinha David e Mickael estão constantemente com a mãe e são o seu grande apoio, numa fase de sofrimento profundo.

Fernanda Antunes: filhos não a deixam sozinha

19 jan 2021 • 14:50

Rute Lourenço

A viver o maior calvário da vida de qualquer mãe, Fernanda Antunes enfrenta momentos de luto profundo desde que a filha mais nova, Sara Carreira, morreu num fatídico acidente na A1. Desde 5 de dezembro que os dias da ex-companheira de Tony Carreira têm sido marcados por "uma dor insuportável", o que deixa a família em constante alerta. Sabe a ‘Vidas’ que os filhos, David e Mickael, não deixam a mãe sozinha por um segundo e se revezam para que Fernanda tenha sempre o apoio necessário. "Ela está a viver com o David e também já esteve em casa do Mickael. É essencial para ela este mimo e apoio", diz uma fonte, acrescentando que a mãe de David e Mickael tem vivido o sofrimento em grande recato e solidão. Até ao momento, Fernanda não reagiu publicamente à morte da filha, mostrando-se incapaz de expressar a dor que sente. A família é o seu grande pilar.

Em igual sofrimento se encontra Tony Carreira que, através de uma única mensagem deixada nas redes sociais, descreveu a grande angústia que sente desde que a filha perdeu a vida na A1. "Não há palavras que possam expressar a saudade e a dor que sinto… Saudade e dor que viverão comigo até ao meu último suspiro! Foram tantas as vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…", escreveu, numa partilha comovente que gerou milhares de mensagens de apoio.

Até agora, ainda não há previsão para Tony retomar a atividade profissional. Os compromissos agendados para dezembro foram desmarcados.

