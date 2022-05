Fernanda Antunes recorda a filha Sara Carreira: "O melhor ser humano"

Fernanda Antunes e Sara Carreira

"O Amor pela minha filha é o motor que me move. Ela foi, é... e acreditem que sempre será um ser incrível, a mais bondosa, o melhor ser humano que conheci na vida". Foi com estas palavras que Fernanda Antunes recordou esta quarta-feira a filha Sara Carreira."Será sempre por ela que farei, com a ajuda dos meus filhos, com que a Associação em seu nome continue a ajudar talentos que querem estudar para serem os melhores nas mais diversas áreas. Por ela, sempre", escreveu ainda a ex-mulher de Tony Carreira na legenda de uma foto com a jovem.A Associação Sara Carreira foi fundada após a morte da cantora, em 2020, aos 21 anos.