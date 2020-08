Fernanda Câncio lança farpas sobre Juan Carlos e acaba atacada no Twitter

04 ago 2020 • 15:13

A jornalista Fernanda Câncio, que durante anos manteve uma relação com o antigo primeiro-ministro José Sócrates, acusado de 31 crimes e de acumular milhões na Suíça, usou a sua conta do Twitter para se pronunciar com o escândalo de corrupção de Juan Carlos, que terminou com o seu exílio.



"Parece então que Juan Carlos andou anos a encher-se de dinheiro sujo e ninguém na família suspeitou. Nem ninguém estranha", diz, questionando o facto de a família real espanhola se querer demarcar da polémica, garantindo desconhecer os negócios ilícitos em que está envolvido o rei emérito.



O comentário de Câncio gerou inúmeras reações no Twitter, com várias pessoas a compararem o caso do rei com o tempo em que namorava com Sócrates, envolvido igualmente em escândalos de corrupção.



"A namorada sabia. As namoradas sabem sempre", escreveu um seguidor.





"Portanto, Fernanda Câncio ia comprar o T3 do Chiado e sabia bem de onde vinha o dinheiro para isso e para as férias e para tudo o resto, mas tal como a família real espanhola fez de conta que não sabia?", escreveu outra pessoa.



"Imagine se isso acontecesse em Portugal com um ex-primeiro ministro, a sua família e namorada? Felizmente cá não temos disto", pode ainda ler-se no Twitter.