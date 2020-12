Fernanda declara-se a Pinto da Costa

Brasileira assinalou 83 anos de vida do dirigente portista com emoção: “Largos dias tem a nossa história”.

Rute Lourenço

Depois de o CM ter noticiado que Fernanda Miranda e Pinto da Costa se tinham voltado a aproximar nos últimos meses, a empresária confirmou a ligação crescente ao presidente do FC Porto, com quem foi casada durante cinco anos. Ontem, no dia em que o dirigente dos dragões assinalou 83 anos de vida, a brasileira surpreendeu-o com uma declaração de amor através das redes sociais. “Feliz aniversário, meu presidente”, escreveu, partilhando uma fotografia dos dois, com um coração. Mais tarde, publicou uma nova imagem apaixonada dos dois com a seguinte legenda: “Largos dias tem a nossa história”, revelando, desta forma, ao usar o tempo presente, que o amor entre os dois ainda não acabou.





União após maternidade







A cumplicidade com Pinto da Costa recomeçou meses depois de Fernanda ter sido mãe pela segunda vez, fruto da relação com o empresário Miguel Osório, de quem se separou logo após o nascimento do bebé.

A brasileira, que vivia em Angola, regressou então à cidade do Porto e voltou a ser vista na companhia do presidente dos azuis-e-brancos em diversas ocasiões.





Depois do divórcio, em 2017, recorde-se, Fernanda Miranda e Pinto da Costa já tinham tentado dar uma nova oportunidade à relação, mas acabaram por se separar novamente. No entanto, há quem diga que o homem forte dos dragões nunca esqueceu a antiga mulher, de quem se volta agora a reaproximar.